Офис Президента сообщает, что наши уже прибыли в район переговоров на украинско-белорусской границе. Делегация состоит из 6 человек.

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Кто именно поехал

В ОП отмечают, что ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Состав украинской делегации:

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ;

; министр обороны Украины Алексей Резников ;

; советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк ;

; первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин ;

; народный депутат Рустем Умеров ;

; заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

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