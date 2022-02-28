Офис Президента сообщает, что наши уже прибыли в район переговоров на украинско-белорусской границе. Делегация состоит из 6 человек.
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Кто именно поехал
В ОП отмечают, что ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.
Состав украинской делегации:
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- министр обороны Украины Алексей Резников;
- советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк;
- первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин;
- народный депутат Рустем Умеров;
- заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
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