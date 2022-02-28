Офіс Президента повідомляє, що наші вже прибули в район перемовин на українсько-білоруському кордоні. Делегація складається з 6 осіб.

До теми Українська делегація полетіла на переговори польським гвинтокрилом, – Кравчук

Хто саме поїхав

В ОП наголошують, що ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Склад української делегації:

голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія;

міністр оборони України Олексій Резніков;

радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк;

перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін;

народний депутат Рустем Умєров ;

; заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

​



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.