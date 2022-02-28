Офіс Президента повідомляє, що наші вже прибули в район перемовин на українсько-білоруському кордоні. Делегація складається з 6 осіб.

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Хто саме поїхав

В ОП наголошують, що ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Склад української делегації:

  • голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія;
  • міністр оборони України Олексій Резніков;
  • радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк;
  • перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін;
  • народний депутат Рустем Умєров;
  • заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

ЗСУ просять зберігати спокій

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