Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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Депутатка запевнила, що переговори між Україною та РОсією ще не розпочалися. Вони тримають зв’язок з Давидом Арахамією, який відправився у складі української делегації.

Вони ще летять польським гвинтокрилом, бо наша делегація розуміла, що білоруси і росіяни можуть в будь-який момент зрадити і ніхто не збирався хати напряму через Полісся. Тому наша делегація поїахала через Польщу,

– заявила Євгенія Кравчук.

За її словами, це дало Україні додатковий час, щоб стягнути додаткову допомогу до обласних центрів

Кравчук вважає, що протягом години-півтори переговори розпочнуться.

Зазначимо, що Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

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