Центр противодействия дезинформации опубликовал перечень телеграм-каналов, управляемых спецслужбами России.

Это важно Для борьбы с местными фейками: опубликовали официальные телеграм-каналы глав ОГА

Список вражеских телеграм-каналов

"Легитимный"

"Резидент"

"Картель"

"Сплетница"

"Чорний квартал"

"Политический расклад"

"Нетипичное Запорожье"

"Тремпель Харьков"

"Одесский фраер"

"Днепр live"

"Николаев live"

"Херсон live"

Все эти телеграм-каналы нужно игнорировать!

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