Центр противодействия дезинформации опубликовал перечень телеграм-каналов, управляемых спецслужбами России.
Это важно Для борьбы с местными фейками: опубликовали официальные телеграм-каналы глав ОГА
Список вражеских телеграм-каналов
- "Легитимный"
- "Резидент"
- "Картель"
- "Сплетница"
- "Чорний квартал"
- "Политический расклад"
- "Нетипичное Запорожье"
- "Тремпель Харьков"
- "Одесский фраер"
- "Днепр live"
- "Николаев live"
- "Херсон live"
Все эти телеграм-каналы нужно игнорировать!
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