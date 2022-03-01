Центр противодействия дезинформации опубликовал перечень телеграм-каналов, управляемых спецслужбами России.

Это важно Для борьбы с местными фейками: опубликовали официальные телеграм-каналы глав ОГА

Список вражеских телеграм-каналов

  • "Легитимный"
  • "Резидент"
  • "Картель"
  • "Сплетница"
  • "Чорний квартал"
  • "Политический расклад"
  • "Нетипичное Запорожье"
  • "Тремпель Харьков"
  • "Одесский фраер"
  • "Днепр live"
  • "Николаев live"
  • "Херсон live"

Все эти телеграм-каналы нужно игнорировать!

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