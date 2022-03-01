Оккупанты создают много ложной информации, чтобы посеять панику среди украинцев, которые не приглашали их на свою землю.
Это важно Из-за обстрела телебашни в Киеве возможны перебои в телевидении
Для того чтобы украинцы получали правдивую информацию, в каждой области создан официальный телеграм-канал глав облгосадминистраций.
Список официальных телеграм-каналов
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Кировоградская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Полтавская
- Ровненская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!