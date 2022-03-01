Оккупанты создают много ложной информации, чтобы посеять панику среди украинцев, которые не приглашали их на свою землю.

Это важно Из-за обстрела телебашни в Киеве возможны перебои в телевидении

Для того чтобы украинцы получали правдивую информацию, в каждой области создан официальный телеграм-канал глав облгосадминистраций.

Список официальных телеграм-каналов

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