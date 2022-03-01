Окупанти створюють багато неправдивої інформації, щоб посіяти паніку серед українців, які не запрошували їх на свою землю.

Це важливо Через обстріл телевежі у Києві можливі перебої у телебаченні

Для того, щоб українці отримували правдиву інформацію, у кожній області створено офіційний телеграм-канал голів облдержадміністрацій.

Список офіційних телеграм-каналів

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!