Назвали страны, где чаще всего люди гибнут от пожаров: Украина среди "лидеров"
В 2015 году во время пожаров больше всего людей погибло в России (9405 человек), США (3250 человек) и Украине (1948 человек).
Об этом свидетельствуют данные доклада Международной ассоциации пожарно-спасательных служб, пишет "Голос Америки".
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Также среди стран "рекордсменов" оказались и соседи Украины – Румыния, Беларусь и Молдова.
Всего в 2015 году от пожаров в мире погибли 18 454 человек.
Источник: 24 Канал
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