Назвали країни, де найчастіше люди гинуть від пожеж: Україна серед "лідерів"
У 2015 році під час пожеж найбільше усього людей загинуло у Росії (9405 людей), США (3250 людей) та Україні (1948 людей).
Про це свідчать дані доповіді Міжнародної асоціації пожежно-рятувальних служб, пише "Голос Америки".
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Також серед країн-"рекордсменів" опинилися і сусіди України – Румунія, Білорусь та Молдова.
Всього у 2015 році від пожеж в світі загинули 18 454 людей.
Джерело: 24 Канал
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