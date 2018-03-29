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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Назвали країни, де найчастіше люди гинуть від пожеж: Україна серед "лідерів"

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Пожежі в Україні
Пожежі в Україні / ДСНС

У 2015 році під час пожеж найбільше усього людей загинуло у Росії (9405 людей), США (3250 людей) та Україні (1948 людей).

Про це свідчать дані доповіді Міжнародної асоціації пожежно-рятувальних служб, пише "Голос Америки".

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Також серед країн-"рекордсменів" опинилися і сусіди України – Румунія, Білорусь та Молдова.

Всього у 2015 році від пожеж в світі загинули 18 454 людей.

Теги: Новини України Пожежа
Джерело: 24 Канал
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