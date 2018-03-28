Назвали водку с высшим дегустационным баллом

С каждым годом требовательные европейские и американские потребители все больше выбирают отечественную водку.

Специалисты Института потребительских экспертиз совместно с зарубежными коллегами, опираясь исключительно на свой профессиональный вкус, определили самую качественную по органолептическим показателям водку.

Так, по итогам сравнительной дегустации максимальные 100 баллов от экспертов получила "Хортица". Обойдя при этом "Хлебный дар", "Первую гильдию" и "Nemiroff", бренд "Хортица" получил абсолютную победу и завоевал звание лучшей водки.

"Эксперты отметили сбалансированный вкус и мягкость "Хортицы", вместе с беспрецедентной защитой от подделок, что и делает эту марку лидером рынка", – поделился итогами дегустации директор института Юрий Чернобривец.

Кроме того, "Хортица" вошла в топ-10 самых быстрорастущих брендов в США, показав положительную динамику продаж в 144%.

Представители бренда "Хортица" успех своего продукта объясняют использованием исключительно качественного сырья – ключевой воды и лучшего спирта "Пшеничная слеза", аналогов которому нет в мире.