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Названо горілку з найвищим дегустаційним балом

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Горілка
Горілка

З кожним роком вимогливі європейські та американські споживачі все більше обирають вітчизняну горілку.

Фахівці Інституту споживчих експертиз спільно із закордонними колегами, спираючись виключно на свій професійний смак, визначили найякіснішу за органолептичними показниками горілку.

Так, за підсумками порівняльної дегустації максимальні 100 балів від експертів отримала "Хортиця". Обійшовши при цьому "Хлібний дар", "Перша гільдія" і "Nemiroff", бренд "Хортиця" здобув абсолютну перемогу і завоював звання кращої горілки.

"Експерти відзначили збалансований смак і м'якість "Хортиця", що разом з безпрецедентним захистом від підробок і робить цю марку лідером ринку", – поділився підсумками дегустації директор Інституту Юрій Чорнобривець.

Крім того, "Хортиця" увійшла в топ-10 найбільш швидкозростаючих брендів в США, показавши позитивну динаміку продажів в 144%.

Представники бренду "Хортиця" успіх свого продукту пояснюють використанням виключно якісної сировини – джерельної води та кращого спирту "Пшенична сльоза", аналогів якому немає в світі.

Теги: Новини України Алкоголь Алкогольний ринок
Джерело: 24 Канал
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