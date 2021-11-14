В ведомстве рассказали, что задержали также граждан Польши. Об этом Госпогранслужба сообщила 14 ноября.

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Пограничники задержали 6 беженцев, представившихся блогерами

Наряд Львовского пограничного отряда от отдела "Нисмичи" возле польской границы остановил для проверки автомобиль Skoda. Их заметили в окрестностях населенного пункта Червоноградского района.

В автомобиле, которым управлял гражданин Турции, ехало 6 его соотечественников, имевших документы, удостоверяющие личности, среди которых и малолетний ребенок. Иностранцы пытались убедить пограничников, что они блогеры и ехали для проведения съемок,

– заявили в ведомстве.

Однако впоследствии признались:

заплатили водителю 700 долларов, чтобы доехать до приграничья;

впоследствии планировали добраться в Германию.

Задержали также граждан Польши и Турции

Пограничный наряд отдела "Сянки" задержал 3 человека, нарушивших государственную границу из Польши в Украину. Они не имели документов и представились туристами.

После проверки пограничники установили, что задержаны 24-летние граждане Польши. Они двигались по туристическому маршруту к истоку реки Сян, однако заблудились,

– сообщили в ведомстве.



Поляки заблудились и пересекли границу / Фото с фейсбука Госпогранслужбы

Еще двоих граждан Турции пограничники отдела "Кельменцы" Черновицкого отряда задержали на украинско-молдавской границе. ️

Мужчины, хотя и не признавались, что они следуют из Молдовы, но отметки в документах свидетельствовали об обратном. Следовали ли иностранцы именно в Украину сейчас – не факт, но, скорее всего, они перепутали маршрут и планировали добраться до стран ЕС,

– говорится в сообщении.



На украинско-молдавской границе задержали 2 мужчин / Фото из фейсбука Госпогранслужбы

Сейчас устанавливают детали правонарушения и составляют документы о попытке и нарушении госграницы Украины на всех задержанных.

Кратко о последних нарушениях на границе

8 ноября пограничники на пункте пропуска "Краковец" обнаружили каннабис у украинца. Запретное вещество 24-летний мужчина пытался провезти в Польшу в кроссовке.

6 ноября 37-летний мужчина пытался незаконно пересечь границу. У инспектора появились сомнения в действительности свидетельства о регистрации польского автомобиля. Документ оказался поддельным.

5 ноября на Буковине разоблачили схему контрабанды сигарет в Румынию. Одна партия была стоимостью 800 тысяч гривен.

Полный текст публикации Госпогранслужбы:

Неудачные "туристические" маршруты

На западном участке границы пограничные наряды задержали более десяти нарушителей.

Восемь граждан Турции и трое граждан Польши задержали пограничники Львовского и Черновицкого отряда за прошедшие сутки.

Наряд от отдела "Нисмичи" Львовского отряда на окраине одного из населенных пунктов Червоноградского района, близ границы с Польшей, остановил для проверки автомобиль Skoda.

В автомобиле, которым управлял гражданин Турции, ехало шесть его соотечественников, у которых были документы, удостоверяющие личности, среди которых и малолетний ребенок. В ходе беседы иностранцы пытались убедить пограничников, что они блогеры и ехали для проведения съемок живописного приграничья.

Однако во время дальнейшей беседы признались, что они заплатили 700 долларов водителю, чтобы доехать до приграничья, а затем планировали добраться до стран ЕС, а именно – в Германию.

В другом случае пограничный наряд отдела "Сянки" этого же отряда обнаружил и задержал трех человек, нарушивших государственную границу из Польши в Украину. Документов у иностранцев не было и они сообщили охранникам границы, что они туристы. После проверки пограничники установили, что задержаны граждане Польши в возрасте 24 лет. Они двигались по туристическому маршруту к истоку реки Сян, однако заблудились.

Еще двое граждан Турции, очевидно также заблудившихся, задержали на украинско-молдавской границе пограничники отдела "Кельменцы" Черновицкого отряда. Мужчины, хотя и не признавались, что они направляются из Молдовы, но отметки в документах свидетельствовали об обратном. Именно ли в Украину следовали иностранцы сейчас – не факт, но, скорее всего, они перепутали маршрут и планировали добраться до стран ЕС.

В настоящее время устанавливаются детали правонарушения и составляются документы о попытке и нарушении государственной границы Украины на всех задержанных.