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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Названа лучшая водка

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Названа лучшая водка

В Сан-Франциско завершился 18-й международный конкурс алкогольных брендов San Francisco World Spirits Competition. В этом году топовый дегустационный турнир собрал рекордное количество – почти 3 тысячи участников из разных стран. По его итогам самую высокую награду – золото получила отечественная "Хортиця".

Бренд получил отличные оценки от ведущих мировых экспертов, сомелье, известных отраслевых журналистов и барменов мира.

Производитель отмечает, что основной секрет успеха "Хортиця" – использование спирта нового поколения и чистой родниковой воды, а также применение инновационных технологий на всех этапах производства.

"Сегодня "Хортиця" – это единственная водка, которая в промышленных масштабах выпускается на уникальном спирте нового поколения. Поэтому она мягкая на вкус и легко пьется, – рассказал директор ЛВЗ "Хортиця" Алексей Ковалевич. – Мы используем лучшее сырье, применяем разные инновационные решения, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать высоким ожиданиям потребителей".

Теги: Новости Украины Алкоголь Алкогольный рынок
Источник: 24 Канал
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