16:49
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
18°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
Вєсті.UA
21:59, 5 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Названа найкраща горілка

251 Читать новость на русском
Названа найкраща горілка

У Сан-Франциско завершився 18-й міжнародний конкурс алкогольних брендів San Francisco World Spirits Competition. Цього року топовий дегустаційний турнір зібрав рекордну кількість – майже 3 тисячі учасників з різних країн. За його підсумками найвищу нагороду – золото отримала вітчизняна "Хортиця".

Бренд отримав відмінні оцінки від провідних світових експертів, сомельє, відомих галузевих журналістів і барменів світу.

Виробник зазначає, що основний секрет успіху "Хортиця" – використання спирту нового покоління і чистої джерельної води, а також застосування інноваційних технологій на всіх етапах виробництва.

"Сьогодні "Хортиця" – це єдина горілка, яка в промислових масштабах випускається на унікальному спирті нового покоління. Тому вона м'яка на смак і легко п'ється, – розповів директор ЛГЗ "Хортиця" Олексій Ковалевич. – Ми використовуємо найкращу сировину, застосовуємо різні інноваційні рішення, щоб йти в ногу з часом і відповідати високим очікуванням споживачів".

Теги: Новини України Алкоголь Алкогольний ринок
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сьогодні, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 1725
День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
сьогодні, 13:01 День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
Юліана Вінтюк 4442
Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
сьогодні, 12:01 Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна
Олексій Чибісов 1250
Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
сьогодні, 11:00 Як при дефіциті зарплатні лікарям вдається накопичувати мільйони готівкою
Олександра Устінова 1005
До Дня журналіста: 7 українських репортерів та публіцистів, яких знають у світі
сьогодні, 10:01 До Дня журналіста: 7 українських репортерів та публіцистів, яких знають у світі
Настя Сукач 5105
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук