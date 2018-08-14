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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Названа профессиональная болезнь музыкантов

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Названа профессиональная болезнь музыкантов
Названа профессиональная болезнь музыкантов / unsplash.com

Именно музыканты страдают от депрессии и тревожного расстройства чаще, чем представители других профессий.

К такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Остине, передает МedicalХpress. Психологи проанализировали анкеты более 300 музыкантов из "мировой столицы живой музыки", города Остина.

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Среди добровольцев были исполнители блюза, кантри, хип-хопа, worldbeat, фолка и рокеры, которые в течение последних двух лет обращались за психологической помощью.

В частности, респондентов спрашивали о стрессе, связанном с работой, финансовых трудностях, депрессии, чувстве тревоги и употреблении алкоголя.

via GIPHY

Выяснилось, что стресс, неуверенность в будущем и конфликты с коллегами сопровождают многих музыкантов. И это довольно часто доходит до состояния, когда не обойтись без лечения.

В сравнении с представителями других профессий, страх невостребованности у музыкантов увеличивает вероятность заболеть депрессией в 5 раз, тревожным расстройством – в 6 раз. Ведь, согласно опросам, немало музыкантов не могут обеспечить себе достойный уровень жизни.

Еще одни исследователи из США добавляют, что душевному здоровью серьезно вредит журналистика – около 20% репортеров, которые побывали в горячих точках, переносят "вьетнамский синдром", впадают в затяжную депрессию или злоупотребляют спиртным.

via GIPHY

Что такое "вьетнамский синдром"?Посттравматическое стрессовое расстройство — это психическое расстройство, разновидность невроза, которое возникает в результате переживания одной или нескольких психотравматических событий (военные действия, теракты, аварии, стихийные бедствия, катастрофы, тяжелая физическая травма, бытовое или половое насилие, угроза смерти или пребывания свидетелем или причинителем чужой смерти).

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Медицина Здоровая жизнь Депрессия Стресс Психология
Источник: 24 Канал
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