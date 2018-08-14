Названа профессиональная болезнь музыкантов

Именно музыканты страдают от депрессии и тревожного расстройства чаще, чем представители других профессий.

К такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Остине, передает МedicalХpress. Психологи проанализировали анкеты более 300 музыкантов из "мировой столицы живой музыки", города Остина.

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Среди добровольцев были исполнители блюза, кантри, хип-хопа, worldbeat, фолка и рокеры, которые в течение последних двух лет обращались за психологической помощью.

В частности, респондентов спрашивали о стрессе, связанном с работой, финансовых трудностях, депрессии, чувстве тревоги и употреблении алкоголя.

Выяснилось, что стресс, неуверенность в будущем и конфликты с коллегами сопровождают многих музыкантов. И это довольно часто доходит до состояния, когда не обойтись без лечения.

В сравнении с представителями других профессий, страх невостребованности у музыкантов увеличивает вероятность заболеть депрессией в 5 раз, тревожным расстройством – в 6 раз. Ведь, согласно опросам, немало музыкантов не могут обеспечить себе достойный уровень жизни.

Еще одни исследователи из США добавляют, что душевному здоровью серьезно вредит журналистика – около 20% репортеров, которые побывали в горячих точках, переносят "вьетнамский синдром", впадают в затяжную депрессию или злоупотребляют спиртным.

Что такое "вьетнамский синдром"?Посттравматическое стрессовое расстройство — это психическое расстройство, разновидность невроза, которое возникает в результате переживания одной или нескольких психотравматических событий (военные действия, теракты, аварии, стихийные бедствия, катастрофы, тяжелая физическая травма, бытовое или половое насилие, угроза смерти или пребывания свидетелем или причинителем чужой смерти).

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