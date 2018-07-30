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Названные министры в правительстве Рабиновича-Медведчука: Суркис, Бондаренко и Монтян

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Блогер назвал членов будущего правительства партии "За жизнь"
Блогер назвал членов будущего правительства партии "За жизнь" / Фото из открытых источников

Известный блогер назвал членов будущего правительства, в случае победы на выборах партии Вадима Рабиновича "За жизнь".

Список обнародовал на своей странице в Facebook политолог Кирилл Сазонов.

Источник этой информации Сазонов указал интригующе: "Скажем так, ходят слухи. Умному достаточно".

Итак, министерские портфели будут распределены следующим образом:

Татьяна Монтян –  глава Министерства юстиции Украины.

Григорий Суркис –  Министерство по делам семьи, молодежи и спорта.

Елена Бондаренко –  Министр по вопросам регионального развития.

Евгений Комаровский –  Министр здравоохранения.

Кроме того, ожидается, что Виктор Пилипишин станет кандидатом в мэры Киева.

Политолог также отмечает "непонятное и странное отсутствие там (в предвыборном списке "За жизнь", –  ред.). На ключевых позициях давнего соратника Вадима Рабиновича –  Евгения Мураева.

Напомним, что на одном из украинских телеканалов прошло голосование, в рамках которого зрители определили лучших менеджеров по пяти основным и стратегически важным направлениям развития страны. Так, в команду партии "За жизнь", по мнению зрителей, должны быть приглашены: Виктор Медведчук (мир и отношения со странами СНГ), Виктор Суслов (экономика), Евгений Педаченко (медреформа), Валентин Наливайченко (внешняя политика).

Отметим также, по словам Рабиновича "У партии "За жизнь" высокий уровень доверия на юго-востоке Украины, неплохой рейтинг в центре и перспектива роста рейтинга на западе нашей страны.

Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Рабинович
Источник: 24 Канал
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