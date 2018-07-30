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Названі міністри в уряді Рабиновича-Медведчука: Суркіс, Бондаренко і Монтян

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Блогер назвав членів майбутнього уряду партії "За життя"
Блогер назвав членів майбутнього уряду партії "За життя" / Фото з відкритих джерел

Відомий блогер назвав членів майбутнього уряду, в разі перемоги на виборах партії Вадима Рабиновича "За життя".

Список оприлюднив на своїй сторінці в Facebook політолог Кирило Сазонов. 

Джерело цієї інформації Сазонов вказав інтригуюче: "Скажімо так, ходять чутки. Розумному досить".

Отже, міністерські портфелі будуть розподілені наступним чином:

Тетяна Монтян – глава Міністерства Юстиції України.

Григорій Суркіс – Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту.

Олена Бондаренко – Міністр з питань регіонального розвитку.

Євген Комаровський – Міністр охорони здоров'я.

Крім того, очікується що Віктор Пилипишин стане кандидатом в мери Києва.

Політолог також відзначає "незрозуміле і дивне відсутність там (в передвиборному списку "За життя", – ред.). На ключових позиціях давнього соратника Вадима Рабиновича – Євгенія Мураєва.

Нагадаємо, що на одному з українських телеканалів пройшло голосування, в рамках якого глядачі визначили кращих менеджерів за п'ятьма основними і стратегічно важливими напрямками розвитку країни. Так, в команду партії "За життя", на думку глядачів, повинні бути запрошені: Віктор Медведчук (мир і відносини з країнами СНД), Віктор Суслов (економіка), Євген Педаченко (медреформа), Валентин Наливайченко (зовнішня політика).

Відзначимо також, за словами Рабиновича "У партії "За життя" високий рівень довіри на південному сході України, непоганий рейтинг в центрі і є перспектива росту рейтингу на заході нашої країни.

Теги: Новини України Новини політики Вадим Рабінович
Джерело: 24 Канал
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