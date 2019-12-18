Названо лучшее игристое вино Украины

На международном конкурсе Wine&Spirits 2019 эксперты определили лучшие игристые вина в своей категории.

Наивысшую оценку и награды получили игристые вина Ореанда: две золотые медали за игристое Полусладкое и Брют – очередной успех виноделов ОКЗ.



Свой успех представители бренда объясняют тем, что в этом году собрали хороший урожай французских сортов винограда. Также вся команда технологов предприятия имеет аккредитацию мастеров производства Франции и все игристые вина изготовлены за методом Шарма.



Метод был разработан и запатентован в 1907 году Юджином Шарма (Франция). Это такая технология производства игристых вин, в которой этап вторичного брожения реализован в специальных закрытых емкостях различной вместимости, так называемых резервуарах, или акратофорах.



Бренд Ореанда - идеальный выбор настоящих ценителей игристого.