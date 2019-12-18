Названо найкраще ігристе вино України

На міжнародному конкурсі Wine&Spirits 2019 експерти визначили найкращі ігристі вина в своїй категорії.

Найвищу оцінку і нагороди отримали ігристі вина Ореанда: дві золоті медалі за ігристе Напівсолодке і Брют – черговий успіх виноробів ОКЗ.

Свій успіх представники бренду пояснюють тим, що в цьому році зібрали хороший урожай французьких сортів винограду. Також вся команда технологів підприємства має акредитацію майстрів виробництва Франції та всі ігристі вина виготовлені за методом Шарма.

Метод був розроблений і запатентований у 1907 році Юджином Шарма (Франція). Це така технологія виробництва ігристих вин, в якій етап вторинного бродіння реалізований в спеціальних закритих ємностях різної місткості, так званих резервуарах, або акратофорах.

Бренд Ореанда – ідеальний вибір справжніх цінителів ігристого.