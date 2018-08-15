Названы препятствия для роста экономики Украины

Экономика Украины растет десять кварталов подряд. Такого эффекта удалось достичь благодаря увеличению инвестиций и внутреннему потребительскому спросу. Рисками замедления роста является ухудшение внешнеэкономических условий торговли.

Об этом написал в Facebook Богдан Данилишин.

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"Ухудшение внешнеэкономических условий торговли из-за "торговых войн", может привести к сжатию международной торговли и снижению спроса на продукцию украинского экспорта. Фискальное доминирование может ограничить государственные инвестиции и увеличить долговую нагрузку. Сдерживать экономическое развитие страны в среднесрочной перспективе", – отметил Данилишин.

ВВП страны за текущий год вырос в пределах 3,2-3,5%. На 2019 год МВФ прогнозирует рост ВВП на 3,3%, Всемирный банк – на 4%, НБУ – 3,5%.

Для роста ВВП на уровне 4-6% Украине нужно обеспечить уровень инвестиций 20% ВВП. В настоящее время государственные инвестиции – до 2% ВВП, прямые иностранные инвестиции – до $ 2 миллиардов",

– отметил Данилишин.

Также он сказал, что двигателем роста экономики в 2018 году будет оставаться частное потребление.