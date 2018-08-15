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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Названы препятствия для роста экономики Украины

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Названы препятствия для роста экономики Украины
Названы препятствия для роста экономики Украины / hyser.com.ua

Экономика Украины растет десять кварталов подряд. Такого эффекта удалось достичь благодаря увеличению инвестиций и внутреннему потребительскому спросу. Рисками замедления роста является ухудшение внешнеэкономических условий торговли.

Об этом написал в Facebook Богдан Данилишин.

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"Ухудшение внешнеэкономических условий торговли из-за "торговых войн", может привести к сжатию международной торговли и снижению спроса на продукцию украинского экспорта. Фискальное доминирование может ограничить государственные инвестиции и увеличить долговую нагрузку. Сдерживать экономическое развитие страны в среднесрочной перспективе", – отметил Данилишин.

ВВП страны за текущий год вырос в пределах 3,2-3,5%. На 2019 год МВФ прогнозирует рост ВВП на 3,3%, Всемирный банк – на 4%, НБУ – 3,5%.

Для роста ВВП на уровне 4-6% Украине нужно обеспечить уровень инвестиций 20% ВВП. В настоящее время государственные инвестиции – до 2% ВВП, прямые иностранные инвестиции до $ 2 миллиардов",
– отметил Данилишин.

Также он сказал, что двигателем роста экономики в 2018 году будет оставаться частное потребление.

Теги: Новости Украины ВВП
Источник: 24 Канал
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