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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Названо перешкоди для зростання економіки України

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Названо перешкоди для зростання економіки України
Названо перешкоди для зростання економіки України / hyser.com.ua

Економіка України зростає десять кварталів поспіль. Такого ефекту вдалося досягнути завдяки збільшенню інвестицій та внутрішньому споживчому попиту. Ризиками уповільнення зростання є погіршення зовнішньоекономічних умов торгівлі.

Про це написав у Facebook Богдан Данилишин.

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"Погіршення зовнішньоекономічних умов торгівлі через "торгові війни", може призвести до стиснення міжнародної торгівлі та зниження попиту на продукцію українського експорту. Фіскальне домінування може обмежити державні інвестиції та збільшити боргове навантаження. Стримувати економічний розвиток країни в середньостроковій перспективі", – зазначив Данилишин.

ВВП країни за поточний рік зріс у межах 3,2-3,5%. На 2019 рік МВФ прогнозує зростання ВВП на 3,3%, Світовий банк – на 4%, НБУ – 3,5%.

Для зростання ВВП на рівні 4-6% Україні потрібно забезпечити рівень інвестицій 20% ВВП. У цей час державні інвестиції – до 2% ВВП, прямі іноземні інвестиції – до $2 мільярдів",
– наголосив Данилишин.

Також він сказав, що двигуном зростання економіки у 2018 році залишатиметься приватне споживання.

Теги: Новини України ВВП
Джерело: 24 Канал
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