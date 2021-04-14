Языковед Александр Авраменко объяснил, что язык, в котором объединены элементы других языков, называется суржиком. Так он отреагировал на заявление пресс-секретаря президента Юлии Мендель, которая считает, что у нас есть украинский русский язык.

Так, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко подчеркнул, что понятия "украинский русский язык" в науке не существует вообще. Поэтому, по его мнению, представителям Офиса Президента не стоило бы так высказываться.

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Что еще сказал Авраменко

Языковед добавил, что, поскольку Мендель – кандидат филологических наук, она должна понимать, что сначала должно быть научное обоснование.

Мужчина признал, что в Украине действительно живет много носителей русского языка, но называть его украинским с научной точки зрения не надо.

Почему не стоит использовать такой термин

По словам Авраменко, для этого надо провести специальное исследование, кодифицировать язык. Тогда на этом языке надо написать отдельные словари, отдельные учебники.

Украинский вариант русского языка – "шокання", "гэканья", украинизмы, неправильные ударения – имеет название суржик",

– заметил ученый.

Авраменко добавил: если звучит слово "украинский", значит должны быть элементы украинского языка.

"Такое определение в науке есть, оно называется суржиком. Наверное, и Арсен Аваков, и Юлия Мендель боятся говорить о слове "суржик", потому что оно не очень выгодно звучит в их выступлениях", – отметил языковед.

Также он заметил, что Мендель в интервью приводила примеры использования английского языка другими странами, например Австралией. Авраменко подчеркнул, что не существует австралийского языка, потому что австралийцы используют язык другого народа. Так же как нет американского языка.

Что известно о заявлении Мендель