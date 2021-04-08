В Офисе Президента отреагировали на скандал, в который попала пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. В эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь заявила о существовании "украинского русского" языка.

В Офис Президента уверяют, что языковой вопрос не поднимают. Об этом в интервью заявил заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко.

Все на тему Мендель заявила, что в Украине есть "украинский русский" язык

Это отдельное мнение Юлии Мендель, – Кирилл Тимошенко

Мы наоборот не поднимаем языковой вопрос. Я думаю, что это отдельное мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел относительно того, что нет монополии на русский язык у одной страны (России – 24 канал),

– подчеркнул Тимошенко.

Что известно о скандале с "украинским русским" языком:

Мендель высказалась о "языковом законе" и функционировании в Украине русского языка.

По мнению пресс-секретаря Зеленского, Россия не является монополистом на русский язык.

Поэтому Украине следует заявить о существовании "украинского русского языка".

При этом Мендель отметила необходимость защитить как украинский язык, так и всех украинских граждан, независимо от языка их общения.

Интересно! Ранее схожее мнение высказывал и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В интервью Гордону глава МВД отмечал, что русский язык не принадлежит России.

Смотрите видео с резонансным высказыванием Мендель: