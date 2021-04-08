Висловлювання Мендель про "українську російську" – її особиста думка, – Офіс Президента
В Офісі Президента відреагували на скандал, у який потрапила прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель. В ефірі телеканалу "Дом" речниця заявилапро існування "української російської" мови.
Джерело:"Новое время"
В Офісі Президента запевняють, що мовне питання не порушують. Про це в інтерв'ю заявив заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.
Все на тему Мендель заявила, що в Україні є "українська російська" мова
Це окрема думка Юлії Мендель, – Кирило Тимошенко
Ми, навпаки, не порушуємо мовне питання. Я думаю, що це окрема думка прессекретаря президента і міністра внутрішніх справ щодо того, що немає монополії на російську мову у однієї країни (Росії – 24 канал),
– наголосив Тимошенко.
Що відомо про скандал з "українською російською" мовою:
- Мендель висловилась про "мовний закон" та функціонування в Україні російської мови.
- На думку прессекретарки Зеленського, Росія не є монополістом на російську мову.
- Отож Україні слід заявити про існування "української російської мови".
- При цьому Мендель наголосила на необхідності захистити як українську мову, так і всіх українських громадян, незалежно від мови їхнього спілкування.
Дивіться відео з резонансним висловлюванням Мендель:
Поділитися новиною