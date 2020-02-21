Называя Евромайдан "кровавым переворотом", Илья Кива выполняет задание Кремля, – блогер

Опубликовав скандальный пост о Евромайдане накануне шестой годовщины расстрелов, народный депутат Илья Кива повторил тезисы кремлевской пропаганды о событиях в Украине в 2014 году.

Об этом в Facebook написал блогер Сергей Наумович.

"Илья в очередной раз выдал тезисы кремлевской пропаганды и приурочил это к очередной годовщине. Такой себе плевок на могилы погибших активистов, плевок на семьи погибших. Пздц... Неужели совсем без принципов человек?", – пишет блогер.

Напомним, накануне дня Небесной сотни нардеп опубликовал в Телеграмме пост, в котором потребовал "защитить права и восстановить доброе слово о тех офицерах, которые отдали тогда свои жизни, получили ранения и ущерб своему здоровью в то время, как горстка негодяев осуществляла кровавый переворот власти, результатом чего и стала 6-летняя война".

Стало быть он считает, что убийцы из "Беркута" – пострадавшие, свержение диктатуры Януковича – "кровавый переворот", в войне и оккупации наших территорий виновата не Россия, а сама Украина и участники Евромайдана. "Горсткой негодяев", которые совершили "кровавый переворот", он назвал активистов и лидеров, комендантов Майдана – Парубия, Яценюка и т. д., среди которых, напомню, наставник Кивы в большой политике, Аваков. Забавно, правда?,

– пишет Наумович.

При этом он напомнил, что сам Кива в 2014 году называл себя участником Евромайдана, публиковал многочисленные фотографии в балаклаве, а после революции и во многом благодаря ей получил довольно высокую должность в государстве и даже сделал политическую карьеру.

"Опять переключаю ТВ-каналы и снова натыкаюсь на комментарий Кивы, который вдруг стал ненавидеть "переворот" шестилетней давности. Казалось бы, просто избегай тему событий февраля 2014 года и хотя бы в эти черные дни не спекулируй на боли, которая никогда не пройдет", – написал блогер.