Називаючи Євромайдан "кривавим переворотом", Ілля Кива виконує завдання Кремля, – блогер

Опублікувавши скандальний пост про Євромайдан напередодні шостої річниці розстрілів, народний депутат Ілля Кива повторив тези кремлівської пропаганди про події в Україні в 2014 році.

Про це в Facebook написав блогер Сергій Наумович.

"Ілля в черговий раз видав тези кремлівської пропаганди і приурочив це до чергової річниці. Такий собі плювок на могили загиблих активістів, плювок на сім'ї загиблих. Пздц... Невже зовсім без принципів людина?", – пише блогер.

Нагадаємо, напередодні дня Небесної сотні нардеп опублікував в Телеграмі пост, в якому зажадав "захистити права і відновити добре слово про тих офіцерів, які віддали тоді свої життя, отримали поранення і шкоду своєму здоров'ю в той час, як жменька негідників здійснювала кривавий переворот влади, результатом чого і стала 6-річна війна".

Стало бути він вважає, що: вбивці з "Беркута" – постраждалі, повалення диктатури Януковича – "кривавий переворот", у війні та окупації наших територій винна не Росія, а сама Україна і учасники Євромайдану. "Жменькою негідників", які вчинили "кривавий переворот" він назвав активістів і лідерів, комендантів Майдану – Парубія, Яценюка і т.д., серед яких, нагадаю, наставник Киви у великій політиці Аваков. Забавно, правда?,

– пише Наумович.

При цьому він нагадав, що сам Кива у 2014 році називав себе учасником Євромайдану, публікував численні фотографії в балаклаві, а після революції і багато в чому завдяки їй отримав досить високу посаду в державі і навіть зробив політичну кар'єру.

"Знову перемикаю ТВ-канали і знову натикаюся на коментар Киви, який раптом став ненавидіти "переворот" шестирічної давності. Здавалося б, просто уникай тему подій лютого 2014 року і хоча б в ці чорні дні не спекулюй на болі, яка ніколи не пройде", – написав блогер.