Группа либералов Европарламента исключила литовского депутата российского происхождения Виктора Успасских. Все из-за гомофобных высказываний.

Он был лидером "Партии труда" и выложил оскорбительное видео на своей странице в фейсбуке. Группа Renew Europe отреагировала на такие заявления и исключила его. Об этом говорится на их официальной странице.

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На видео евродепутат использовал в своем заявлении слишком грубые высказывания. В частности, такие слова как "извращенцы" и "педики".

Реакция Европарламента

Глава Renew Europe румынский политик Дачиа Чолош заявил, что такие высказывания являются абсолютно недопустимыми и пронизаны ненавистью. К тому же "носят явно гомофобный характер".

За исключение Успасских из группы проголосовали 72 евродепутата, еще 6 были против, 6 – воздержались.

Что говорит сам Виктор Успасских

Как он сам заверил, его слова были направлены не против представителей общины ЛГБТ, а в адрес политических оппонентов и СМИ за необъективную подачу информации. К тому же, он сказал, что литовский язык – не его родной, поэтому он может делать ошибки.

На прошлой неделе литовский европарламентарий направил коллегам письмо с извинениями.

О чем шла речь в видео на фейсбуке депутата. Вот его приблизительное содержание (18+):

"Сегодня в некоторых странах опасно даже говорить, что ты человек обычной ориентации. Я не хочу, чтобы мои беседы, передачи комментировали всякие педики, потому что это передача не для них", – говорил евродепутат в прямом эфире на своей странице.

И добавил: "Я говорю про педиков, извращенцев, о тех, у кого такая судьба, такая жизнь. Это не их вина, что у них какое-то влечение. Большинство таких людей не рекламируют себя. Но те, которые суют свой "предмет" под юбку и идут на улицу, кричат, – это педики, извращенцы..." – сказал Успасских.