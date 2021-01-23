Група лібералів Європарламенту виключила литовського депутата російського походження Віктора Успасскіх. Все через гомофобні висловлювання.

Він був лідером "Партії праці" та виклав образливе відео на своїй сторінці у фейсбуці. Група Renew Europe відреагувала на такі заяви і виключила його. Про це йдеться на їхній офіційній сторінці.

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На відео євродепутат використовував у своїй заяві занадто грубі висловлювання. Зокрема, такі слова як "збоченці" і "педики".

Реакція Європарламенту

Голова Renew Europe румунський політик Дачіа Чолош заявив, що такі висловлювання є абсолютно неприпустимими та пронизані ненавистю. До того ж "носять явно гомофобний характер".

За виключення Успасскіх з групи проголосували 72 євродепутати, ще 6 були проти, 6 – утрималися.

Що каже сам Віктор Успасскіх

Як він сам запевнив, що вони були спрямовані не проти представників громади ЛГБТ, а на адресу політичних опонентів і ЗМІ за необ'єктивну подачу інформації. До того ж, він сказав, що литовська мова – не його рідна, тож він може робити помилки.

Минулого тижня литовський європарламентар надіслав колегам лист з вибаченнями.

Про що йшлося у відео на фейсбуці депутата. Ось його приблизний зміст (18+):

"Сьогодні в деяких країнах небезпечно навіть говорити, що ти людина звичайної орієнтації. Я не хочу, щоб мої бесіди, передачі коментували всякі педики, тому що це передача не для них", – говорив євродепутат у прямому ефірі на своїй сторінці.

І додав: "Я говорю про педиків, збоченців, про тих, у кого така доля, таке життя. Це не їхня вина, що у них якийсь потяг. Більшість таких людей не рекламують себе. Але ті, які сунуть свій "предмет" під спідницю і йдуть на вулицю, кричать, – це педики, збоченці...", – сказав Успасскіх.