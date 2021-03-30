Национальный банк Украины будет и дальше отстаивать применение исключительно рыночных механизмов при определении комиссии и тарифов в платежных системах.

Подробно и аргументированно свою позицию изложил Кирилл Шевченко, председатель Центробанка. Шевченко считает, что административное регулирование рыночных продуктов в банковской сфере не приведёт к снижению цен на товары и услуги.

А напротив – вызовет определенное социальное напряжение из-за возможных сбоев в работе привычных для населения способах расчетов и платежей.

Противники рыночного регулирования пытаются привести аргументы, что законодательное регулирование якобы сможет снизить цены для конечного потребителя, но это не так,

– подчеркнул он.

"Даже наоборот: цена на товары не снизится, стоимость банковских услуг для пользователей карт вероятно возрастет, некоторые сервисы притормозят свое развитие. На потребителя и развитие общей платежной инфраструктуры это может повлиять лишь негативно", – подчеркнул Шевченко.

По мнению руководителя НБУ было бы правильным все, что связано с изменениями в работе платежных систем, обсуждать с участием общественности, профессионального сообщества, представителей законодательного органа.

Национальный банк со своей стороны внимательно изучает как законодательные инициативы, так и их оценку профессиональным сообществом, в том числе и международную практику регулирование в платежных системах.