Національний банк України буде й надалі відстоювати застосування виключно ринкових механізмів при визначенні комісії і тарифів в платіжних системах. Детально і аргументовано свою позицію виклав Кирило Шевченко, голова НБУ.

Шевченко вважає, що адміністративне регулювання ринкових продуктів у банківській сфері не призведе до зниження цін на товари і послуги. А навпаки – викличе певну соціальну напругу через можливі збої в роботі звичних для населення способах розрахунків і платежів.

Противники ринкового регулювання намагаються навести аргументи, що законодавче регулювання нібито зможе знизити ціни для кінцевого споживача, але це не так,

– наголосив він.

"Навіть навпаки: ціна на товари не знизиться, вартість банківських послуг для користувачів карток ймовірно зросте, деякі сервіси пригальмують свій розвиток. На споживача та розвиток загальної платіжної інфраструктури це може вплинути лише негативно", – наголосив Шевченко.

На думку керівника НБУ було б правильним все, що пов'язано зі змінами в роботі платіжних систем, обговорювати за участю громадськості, професійної спільноти, представників законодавчого органу.

Національний банк зі свого боку уважно вивчає як законодавчі ініціативи, так і їх оцінку професійною спільнотою, в тому числі і міжнародну практику регулювання в платіжних системах.