Актуальная информация размещена на сайте НБУ по следующим ссылкам: поддержка военных и гуманитарная поддержка. Об изменениях в счетах сообщили 19 апреля.
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Произошли небольшие изменения в реквизитах, по которым можно сделать благотворительный платеж для поддержки ВСУ и гуманитарной помощи украинцам. Речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США,
– говорится в сообщении.
Отныне, заполняя платежку, нужно указывать следующий номер счета:
- для поддержки Вооруженных сил Украины: 804790258;
- для гуманитарной помощи: 804790266.
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