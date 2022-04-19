Актуальна інформація розміщена на сайті НБУ за такими посиланнями: підтримка військових та гуманітарна підтримка. Про зміни в рахунках повідомили 19 квітня.

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Відбулися невеликі зміни в реквізитах, за якими можна здійснити благодійний платіж для підтримки ЗСУ та для гуманітарної допомоги українцям. Йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США

– мовиться в повідомленні.

Відтепер, заповнюючи платіжку, треба вказувати такий номер рахунку:

для підтримки Збройних Сил України: 804790258;

для гуманітарної допомоги: 804790266.

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