В Нацбанке сообщили, что в этих письмах для перевода средств указана ссылка на криптокошелек. Если попытаться отправить ответ на это письмо, будет отображаться электронный адрес с расширением bank.gov.ua.

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На сегодняшний день зафиксировано два таких фейковых адреса: helpukraine@bank.gov.ua и helpukrainearmy@bank.gov.ua

Поэтому в Нацбанке напомнили, что учреждение не рассылает электронные письма гражданам, тем более с призывом помогать ВСУ и не собирает средства в криптогаманце.