В Нацбанку повідомили, що у цих листах для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець. Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то буде відображатись електронна адреса із розширенням bank.gov.ua.

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На сьогодні зафіксовано дві такі фейкові адреси: helpukraine@bank.gov.ua та helpukrainearmy@bank.gov.ua

Тому у Нацбанку нагадали, що установа не розсилає електронні листи громадянам, тим більше з закликом допомагати ЗСУ та не збирає кошти у криптогаманці