Карточки российской национальной платежной системы "Мир" принимает только ограниченное количество стран. Нацбанк Украины обратился к ним с просьбой прекратить это делать.

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НБУ просит страны не обслуживать российские карты "Мир"

Национальный банк обратился к руководству центробанков Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызстана с просьбой прекратить какие-либо операции с карточками "Мир",

– сообщил регулятор.

В частности, речь идет о прекращении обслуживания карт "Мир" в сети банкоматов и POS-терминалов, а также о невозможности их использования в сфере электронной коммерции и во время осуществления P2P-переводов.

Такое обращение обусловлено необходимостью усиления международного давления в финансовой сфере на страну-агрессора. "НБУ стремится добиться максимального использования всех возможных вариантов санкций против российского финансового сектора", – подчеркнул глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Он добавил, что финансирование вооруженной агрессии против Украины должно быть остановлено. Поэтому Украина очень рассчитывает на поддержку инициатив международными партнерами.

Visa и MasterCard перестали работать в России

5 марта стало известно, что крупнейшие западные операторы карт Visa и MasterCard остановят свою работу в России . Это решение уже поприветствовал и президент США Джо Байден .

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