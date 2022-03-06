Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Білого дому 6 березня. Тобто на 11 день війни, яку Росія почала проти України.
Важливо Зеленський обговорив з Байденом посилення санкцій проти Росії
Байден заявив, що вітає відрізання Росії від Visa і Mastercard
Президент США заявив, що вітає рішення Visa і Mastercard призупинити обслуговування в Росії,
– повідомили у Білому домі.
Там також розповіли, що адміністрація Байдена посилює безпеку, гуманітарну та економічну допомогу Україні, а також тісно співпрацює з Конгресом США для забезпечення додаткового фінансування.
Зауважте Visa та Mastercard призупиняють всі операції в Росії
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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