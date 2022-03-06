Соответствующую информацию обнародовали на сайте Белого дома 6 марта. То есть, на 11 день войны, которую Россия начала против Украины.

Важно Зеленский обсудил с Байденом ужесточение санкций против России

Байден заявил, что приветствует отключение России от Visa и Mastercard

Президент США заявил, что приветствует решение Visa и Mastercard приостановить обслуживание в России,

– сообщили в Белом доме.

Там рассказали, что администрация Байдена усиливает безопасность, гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также тесно сотрудничает с Конгрессом США для обеспечения дополнительного финансирования.

Обратите внимание Visa и Mastercard приостанавливают все операции в России

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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