Об этом говорится в решении Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ, которое цитирует УНИАН.

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Что известно о приобретении страховой компании "Краина"

Это уже второе согласование, необходимое для сделки: ранее ее одобрил Антимонопольный комитет Украины.

Холдинг, известный, в частности, цифровым банком "АСВИО" и онлайн-сервисом Garantiya.com, намерен интегрировать страховую компанию в свою финансовую экосистему. Как накануне отметил председатель Наблюдательного совета холдинга Роман Ярошенко в одном из интервью, приобретение СК "Країна" – часть долгосрочной стратегии по развитию цифровых сервисов в сегменте финансов:

Мы не просто инвестируем – мы формируем будущее. В нашем холдинге есть собственные IT-команды, которые уже доказали свою состоятельность: они трансформировали "АСВИО Банк" из обычного банка в цифровую институцию нового поколения. Мы понимаем, что включение страховых продуктов в розничное банковское направление – это стратегически правильный шаг,

– пояснил он.

"Это решение было не о выгоде здесь и сейчас, а о долгосрочной перспективе. Война рано или поздно завершится. Мы верим в Украину. Если бы не верили, то не инвестировали бы три года подряд – с самого начала полномасштабного вторжения", – подчеркнул Ярошенко.

Соглашение предусматривает дальнейшую цифровую интеграцию страховой компании в логику холдинга, с использованием имеющегося ИТ-опыта и клиентских решений, которые уже успешно работают в банковском направлении.

Справка. ASVIO Investment Holding – украинский многопрофильный холдинг, который объединяет более 10 000 работников по всей стране. Компания активно инвестирует в финансовый сектор, IT, производство и пищевую промышленность. В 2023–2025 годах ASVIO запустил ряд инфраструктурных проектов, в частности восстановил производство на территории бывшего завода "Росинка".

Главный акционер холдинга – Вячеслав Супруненко. Именно он в 2014 году сформулировал лозунг "Мы верим в Украину. Вы доверяете нам", который стал отражать позицию компании.