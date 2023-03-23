Сначала в вакансии отметили, что требование к повару – приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих особо сложной кулинарной обработки. В частности, речь идет о паштете из печени, кнедле в желе, бульоне с профитролями и других блюдах.

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Также в списке "засветились" кремы, муссы, самбуки, сладкие соусы.



Требования к повару от НБУ / Скриншот "Фокус"





Какие блюда должен готовить повар НБУ / Скриншот "Фокус"

В сети гурманы из НБУ вызвали неоднозначную реакцию. Люди заметили, что в стране идет война и такое меню, возможно, несколько неуместно.

Впоследствии в НБУ заявили, что искренне радуются общественной заинтересованности в вакансии повара. Кроме того, выразили надежду, что другие вакансии будут вызывать такой же ажиотаж.

Кроме того, в НБУ уточнили детали о вакансии. В частности, отметили, что ищут повара 6 разряда. Рабочее место – столовая НБУ на площади Контрактовой. Также добавили, что заведение питания ежедневно обслуживает около 200 человек.

Функциональные задачи повара: приготовление блюд и кулинарных изделий, согласно "Сборнику рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий", осуществление порционирования, оформления и раздачи блюд, кулинарных изделий, полуфабрикатов и напитков для посетителей столовой,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в НБУ ожидают, что повар будет иметь соответствующее профессионально-техническое образование и 4 года опыта.