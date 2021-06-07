Как сообщили в НБУ, монету уже можно заказать на сайте Нацбанка. Ее выпустят тиражом в 35 000 штук.
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Художник Андрей Ермоленко заявил, что Василий Слипак – это украинская легенда, которую мы обязаны помнить и рассказывать всем следующим поколениям.
Легенды не умирают. Это лицо сопоставимо с Гераклом и Орфеем в одном лице, даже еще круче – потому что Василий существовал точно и мы его современники,
– подчеркнул Ермоленко.
Заметим, что инициаторами создания памятной монеты стали украинцы во Франции. Ведь именно во Франции работал Василий Слипак: он был солистом в Парижской национальной опере. В феврале 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал инициативу украинцев Франции и обратился к НБУ.
Монета в честь Василия Слипака / Фото НБУ
Что стоит знать о Василии Слипаке
- Украинский оперный певец Василий Слипак, который служил в ДУК "Правый сектор", погиб от пули снайпера в районе Луганского 29 июня 2016 года. Слипак попадал в самые горячие точки – Пески и Авдеевку.
- В феврале 2017 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко Слипаку присвоили звание Герой Украины посмертно.