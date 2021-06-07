Как сообщили в НБУ, монету уже можно заказать на сайте Нацбанка. Ее выпустят тиражом в 35 000 штук.

Важно В Киеве наконец появился сквер имени Василия Слипака: также переименовали ряд улиц

Художник Андрей Ермоленко заявил, что Василий Слипак – это украинская легенда, которую мы обязаны помнить и рассказывать всем следующим поколениям.

Легенды не умирают. Это лицо сопоставимо с Гераклом и Орфеем в одном лице, даже еще круче – потому что Василий существовал точно и мы его современники,

– подчеркнул Ермоленко.

Заметим, что инициаторами создания памятной монеты стали украинцы во Франции. Ведь именно во Франции работал Василий Слипак: он был солистом в Парижской национальной опере. В феврале 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал инициативу украинцев Франции и обратился к НБУ.



Монета в честь Василия Слипака / Фото НБУ

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