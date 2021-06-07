Як повідомили в НБУ, монету вже можна замовити на сайті Нацбанку. Її випустять тиражем у 35 000 штук.

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Художник Андрій Єрмоленко заявив, що Василь Сліпак – це українська легенда, яку ми зобов'язані пам'ятати та розповідати всім наступним поколінням.

Легенди не вмирають. Ця особа співставна з Гераклом та Орфеєм в одному лиці, навіть ще крутіша – бо Василь існував точно і ми його сучасники,

– наголосив Єрмоленко.

Зауважимо, що ініціаторами створення пам'ятної монети стали українці у Франції. Адже саме у Франції працював Василь Сліпак: він був солістом у Паризькій національній опері. У лютому 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підтримав ініціативу українців Франції й звернувся до НБУ.



Монета на честь Василя Сліпака / Фото НБУ

Що варто знати про Василя Сліпака