Самые интересные и актуальные мемы о запрете показывать курс на табло собрал 24 канал в одном материале. Следует отметить, что ни фантазии, ни юмора пользователи сети не пожалели.
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Попытка избежать ажиотажа не была удачной
Желание Национального банка избежать расшатывания на валютном рынке и не вызвать ажиотаж, по мнению украинцев, провалилось. Многие граждане вообще не понимают, как помогут в этом пустые табло у обменников.
Коротко об инициативе НБУ / Изображение "Баба и кот"
Нечего заглядывать обменнику на табло / Изображение "Баба и кот"
Метод запретить что-либо или спрятать для украинцев бездействует. Не будут показывать на табло, то будут показывать где-либо – считают создатели мемов.
Курс из-под пола / Изображение Victor Bened
Oleksandr BabakНарушители запрета НБУ / Изображение
Резонное объяснение / Изображение Алексей Голобуцкого
А может, все цифры демотивируют?
Энтузиасты вообще предлагают на сокрытии курса валют не останавливаться, ведь все цифры могут демотивировать. Поэтому стоит не писать цены на товарах, а о том, чтобы был счет матча на табло – и вообще сказаться не может, ведь это будет сплошной стресс для болельщиков.
Не нужно травмировать болельщиков / Изображение UA Review
Вся информация – только в частных сообщениях / Изображение Oleksiy Drone
Никаких пищевых спекуляций быть не должно / Изображение из "Мемаграмм"
НБУ бы такой ценник понравился / Изображение Oleksiy Atroshchenko
Все – для сохранения психического здоровья / Фото из соцсетей
Что известно о резонансном решении Нацбанка:
- Небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещено информировать курс валют на табло.
- То есть, запрещено выносить эти данные на осмотр за пределами касс и непосредственно учреждений.
- Информация должна быть представлена в четко определенном формате – копии приказа об установлении курсов купли и продажи иностранных валют.
- В НБУ объяснили, что это снизит спекуляции и будет способствовать конкурентной среде.
Смотрите в видео – что будет происходить с курсом гривны: