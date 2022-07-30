Самые интересные и актуальные мемы о запрете показывать курс на табло собрал 24 канал в одном материале. Следует отметить, что ни фантазии, ни юмора пользователи сети не пожалели.

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Попытка избежать ажиотажа не была удачной

Желание Национального банка избежать расшатывания на валютном рынке и не вызвать ажиотаж, по мнению украинцев, провалилось. Многие граждане вообще не понимают, как помогут в этом пустые табло у обменников.

Коротко об инициативе НБУ / Изображение "Баба и кот"

Нечего заглядывать обменнику на табло / Изображение "Баба и кот"

Метод запретить что-либо или спрятать для украинцев бездействует. Не будут показывать на табло, то будут показывать где-либо – считают создатели мемов.

Курс из-под пола / Изображение Victor Bened

Нарушители запрета НБУ / Изображение Oleksandr Babak

Резонное объяснение / Изображение Алексей Голобуцкого

А может, все цифры демотивируют?

Энтузиасты вообще предлагают на сокрытии курса валют не останавливаться, ведь все цифры могут демотивировать. Поэтому стоит не писать цены на товарах, а о том, чтобы был счет матча на табло – и вообще сказаться не может, ведь это будет сплошной стресс для болельщиков.

Не нужно травмировать болельщиков / Изображение UA Review

Вся информация – только в частных сообщениях / Изображение Oleksiy Drone

Никаких пищевых спекуляций быть не должно / Изображение из "Мемаграмм"

НБУ бы такой ценник понравился / Изображение Oleksiy Atroshchenko

Все – для сохранения психического здоровья / Фото из соцсетей

Что известно о резонансном решении Нацбанка:

Небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещено информировать курс валют на табло.

То есть, запрещено выносить эти данные на осмотр за пределами касс и непосредственно учреждений.

Информация должна быть представлена в четко определенном формате – копии приказа об установлении курсов купли и продажи иностранных валют.

В НБУ объяснили, что это снизит спекуляции и будет способствовать конкурентной среде.

Смотрите в видео – что будет происходить с курсом гривны: