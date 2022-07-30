Самые интересные и актуальные мемы о запрете показывать курс на табло собрал 24 канал в одном материале. Следует отметить, что ни фантазии, ни юмора пользователи сети не пожалели.

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Попытка избежать ажиотажа не была удачной

Желание Национального банка избежать расшатывания на валютном рынке и не вызвать ажиотаж, по мнению украинцев, провалилось. Многие граждане вообще не понимают, как помогут в этом пустые табло у обменников.

мемы о курсе валют Коротко об инициативе НБУ / Изображение "Баба и кот"

Мемы о курсе валют Нечего заглядывать обменнику на табло / Изображение "Баба и кот"

Метод запретить что-либо или спрятать для украинцев бездействует. Не будут показывать на табло, то будут показывать где-либо – считают создатели мемов.

мемы о курсе валют Курс из-под пола / Изображение Victor Bened

мемы о курсе валют Нарушители запрета НБУ / Изображение Oleksandr Babak

мемы о курсе валют Резонное объяснение / Изображение Алексей Голобуцкого

А может, все цифры демотивируют?

Энтузиасты вообще предлагают на сокрытии курса валют не останавливаться, ведь все цифры могут демотивировать. Поэтому стоит не писать цены на товарах, а о том, чтобы был счет матча на табло – и вообще сказаться не может, ведь это будет сплошной стресс для болельщиков.

мемы о курсе валют Не нужно травмировать болельщиков / Изображение UA Review

мемы о курсе валют Вся информация – только в частных сообщениях / Изображение Oleksiy Drone

мемы о курсе валют

Никаких пищевых спекуляций быть не должно / Изображение из "Мемаграмм"

мемы о курсе валют

НБУ бы такой ценник понравился / Изображение Oleksiy Atroshchenko

мемы о курсе валют Все – для сохранения психического здоровья / Фото из соцсетей

Что известно о резонансном решении Нацбанка:

  • Небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещено информировать курс валют на табло.
  • То есть, запрещено выносить эти данные на осмотр за пределами касс и непосредственно учреждений.
  • Информация должна быть представлена в четко определенном формате – копии приказа об установлении курсов купли и продажи иностранных валют.
  • В НБУ объяснили, что это снизит спекуляции и будет способствовать конкурентной среде.

Смотрите в видео – что будет происходить с курсом гривны: