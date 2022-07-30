Найцікавіші та найбільш актуальні меми про заборону показувати курс на табло зібрав 24 канал в одному матеріалі. Слід зауважити, що ані фантазії, ані гумору користувачі мережі не пошкодували.

До теми Долар слабшає щодо валют головних торгових партнерів США: що відбувається на ринку

Спроба уникнути ажіотажу не була вдалою

Бажання Національного банку уникнути розхитування на валютному ринку і не викликати ажіотаж, на думку українців, провалилось. Багато громадян взагалі не розуміють, як допоможуть у цьому порожні табло біля обмінників.

Коротко про ініціативу НБУ / Зображення "Баба і кіт"

Нема чого заглядати обміннику на табло / Зображення "Баба і кіт"

Метод заборонити щось чи сховати для українців не діє. Не показуватимуть на табло, то показуватимуть деінде – вважають творці мемів.

Курс з-під поли / Зображення Victor Bened

Порушники заборони НБУ / Зображення Oleksandr Babak

Резонне пояснення / Зображення Олексій Голобуцького

А може всі цифри демотивують?

Ентузіасти взагалі пропонують на приховуванні курсу валют не зупинятись, адже загалом всі цифри можуть демотивувати. Тому варто не писати ціни на товарах, а про те, щоб був рахунок матчу на табло, – і взагалі мовитись не може, адже це буде суцільний стрес для вболівальників.

Не треба травмувати вболівальників / Зображення UA Review

Вся інформація – лише у приватні повідомлення / Зображення Oleksiy Drone

Жодних харчових спекуляцій бути не повинно / Зображення з "Мемаграм"

НБУ би такий цінник сподобався / Зображення Oleksiy Atroshchenko

Все – задля збереження психічного здоров'я / Фото з соцмереж

Що відомо про резонансне рішення Нацбанку:

Небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку заборонено інформувати про курс валют на табло.

Тобто заборонено виносити ці дані на огляд за межами кас та безпосередньо установ.

Інформація має подаватись у чітко визначеному форматі – копії наказу про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют.

У НБУ пояснили, що це зменшить спекуляції і сприятиме конкурентному середовищу.

Дивіться у відео – що відбуватиметься з курсом гривні: