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      НБУ объяснил причины падения цен на газ и нефть

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      В НБУ рассказали, почему в мире снизились цены на газ и нефть / 24 канал

      В начале года цены на газ и нефть выросли из-за роста напряжения и противостояния на Ближнем Востоке. Однако со временем ситуация изменилась.

      На снижение цен повлиял избыток предложения и коронавирус, об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка за январь 2020 года.

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      Так, после прыжка из-за Ближнего Востока цены "скорректировались" из-за риска распространения коронавируса, что может повлиять на экономику Китая. Другая причина – избыток предложения.

      Знизилися ціни на газ та нафту
      Скриншот из Макроэкономического и монетарного обзора

      Интересно, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украину в декабре 2019 года составила 4130 гривен за 1 тысячу кубометров. Это меньше на 54,4% по сравнению с декабрем 2018 года. Падение мировых цен на энергоносители привело к снижению энергетического импорта Украины в 2019 году на 7,6%.

      Отметим, цена на газ для населения в Украине в январе выросла на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составляет 4,65 гривны за кубометр. Такую оптовую цену на газ для населения и производителей тепла установил "Нафтогаз".

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Коронавирус 2020 Новости Украины Новости политики Конфликт между США и Ираном Рынок газа Газ Тарифы на газ НБУ
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