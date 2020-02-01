НБУ объяснил причины падения цен на газ и нефть

В начале года цены на газ и нефть выросли из-за роста напряжения и противостояния на Ближнем Востоке. Однако со временем ситуация изменилась.

На снижение цен повлиял избыток предложения и коронавирус, об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка за январь 2020 года.

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Так, после прыжка из-за Ближнего Востока цены "скорректировались" из-за риска распространения коронавируса, что может повлиять на экономику Китая. Другая причина – избыток предложения.



Скриншот из Макроэкономического и монетарного обзора

Интересно, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украину в декабре 2019 года составила 4130 гривен за 1 тысячу кубометров. Это меньше на 54,4% по сравнению с декабрем 2018 года. Падение мировых цен на энергоносители привело к снижению энергетического импорта Украины в 2019 году на 7,6%.

Отметим, цена на газ для населения в Украине в январе выросла на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составляет 4,65 гривны за кубометр. Такую оптовую цену на газ для населения и производителей тепла установил "Нафтогаз".