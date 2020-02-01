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      НБУ пояснив причини падіння цін на газ та нафту

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      В НБУ розповіли, чому у світі знизилися ціни на газ та нафту / 24 канал

      На початку року ціни на газ та нафту зросли через зростання напруження та протистояння на Близькому Сході. Однак згодом ситуація змінилася.

      На зниження цін вплинув надлишок пропозиції та коронавірус, про це мовиться у "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку за січень 2020 року.

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      Так, після стрибка через Близький Схід ціни "скоригувалися" через ризик поширення коронавірусу, що може вплинути на економіку Китаю. Інша причина – надлишок пропозиції.

      Знизилися ціни на газ та нафту
      Скріншот із Макроекономічного та монетарного огляду

      Цікаво, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130 гривень за 1 тисячу кубометрів. Це менше на 54,4% порівняно із груднем 2018 року. Падіння світових цін на енергоносії призвело до зниження енергетичного імпорту України у 2019 році на 7,6%.

      Зазначимо, ціна на газ для населення в Україні у січні зросла на 8,7% у порівнянні з попереднім місяцем і становить 4,65 гривні за кубометр. Таку оптову ціну на газ для населення та виробників тепла встановив "Нафтогаз".

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      1968
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус 2020 НБУ Тарифи на газ Газ Ринок газу Конфлікт між США та Іраном
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