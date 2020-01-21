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      НБУ отсудил у Коломойского недвижимость на сумму 100 миллионов гривен: детали

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      Игорь Коломойский / Скриншот из видео

      Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Национального банка о взыскании ипотеки с ЧАО "Днепрометаллсервис", связанного с олигархом Игорем Коломойским.

      В сентябре 2014 года эта компания отдала Нацбанку под залог нежилое помещение площадью почти 20 тысяч квадратных метров и на сумму свыше 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

      К теме: Экс-владельцы "Приватбанка" подали 285 новых исков из-за национализации

      Это было осуществлено в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который предоставлялся "Приватбанку" до национализации.

      НБУ утверждает, что в мае 2019 года подал в суд на компанию, связанную с Коломойским, поскольку она не выполнила взятых на себя обязательств. 16 января 2020 года исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме.

      В НБУ напомнили, что в целом суды приняли уже 24 решения в пользу НБУ о взыскании на предмет ипотеки по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по ним исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

      Что известно об исках НБУ против Коломойского В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей.

      В НБУ напомнили, что в целом суды приняли уже 24 решения в пользу НБУ о взыскании по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,36 миллиарда гривен.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк": главное

      • 18 декабря 2016 года Нацбанк заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным, и обратился к Кабмину с предложением национализировать его. Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.
      • Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.

      Миллиардеры Украины: что надо знать об Игоре Коломойском

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Банки Игорь Коломойский Приватбанк
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