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      НБУ відсудив у Коломойського нерухомість на суму 100 мільйонів гривень: деталі

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      Ігор Коломойський / скріншот з відео

      Господарський суд Львівської області задовольнив позов Національного банку щодо стягнення іпотеки з ПАТ "Дніпрометалсервіс", пов’язаного з олігархом Ігорем Коломойським.

      У вересні 2014 року ця компанія віддала Нацбанку під заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тисяч квадратних метрів і на суму понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

      До теми: Ексвласники "Приватбанку" подали 285 нових позовів через націоналізацію

      Це було здійснено в якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався "ПриватБанку" до націоналізації.

      НБУ стверджує, що у травні 2019 року подав до суду на компанію пов'язану з Коломойським через те, що вона не виконала взятих на себе зобов’язан. 16 січня 2020 року позовна заява Національного банку була задоволена у повному обсязі.

      У НБУ нагадали, що загалом суди ухвалили вже 24 рішення на користь НБУ про стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями "Приватбанку" на загальну суму 1,36 млрд грн. 18 рішень набрали законної сили, за якими виконавчі документи були надіслані до органів Державної виконавчої служби для примусового виконання.

      Що відомо про позови НБУ проти Коломойського У 2018 році Національний банк подав 148 позовів проти ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського та пов’язаних із ним 32 компаній – майнових поручителів. 

      У НБУ нагадали, що загалом суди ухвалили вже 24 рішення на користь НБУ про стягнення за зобов’язаннями "Приватбанку" на загальну суму 1,36 мільярда гривень.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк": головне

      • 18 грудня 2016 року Нацбанк заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним, та звернувся до Кабміну з пропозицією націоналізувати його. Для того, щоб врятувати банк, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

      Мільярдери України: що треба знати про Ігоря Коломойського

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші НБУ Приватбанк Ігор Коломойський Банки
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