НБУ планирует выпуск обновленной купюры 20 гривен

Национальный банк готовит к запуску в денежный оборот Украины банкноту 20 гривен нового образца.

Об этом сообщает "Слово и дело".

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"17 июля, регулятор будет презентовать журналистам в 11:00 и уже разослал соответствующие приглашения. Фото новых денег пока хранится в тайне. В НБУ даже отказываются сообщать, останется ли на банкноте портрет выдающегося писателя и ученого Ивана Франко", – отмечается в сообщении.

Обновленный выпуск купюры

В свою очередь в приглашении Нацбанка речь идет лишь про обновленный дизайн и усовершенствованную систему защиты 20 гривен образца 2018 года.

Ранее уже были попытки изменить дизайн этой купюры: к 160-летию писателя они выпускали памятные двадцать гривен. Их напечатали миллион штук и продавали людям в теруправлениях Нацбанка по 27 гривен и 31 гривну.