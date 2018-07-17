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НБУ планує випуск оновленої купюри 20 гривень

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НБУ планує оновити купюру 20 гривень
НБУ планує оновити купюру 20 гривень / np.org.ua

Національний банк готує до запуску в грошовий обіг України банкноту 20 гривень нового зразка.

Про це повідомляє "Слово і діло".

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"17 липня, регулятор буде презентувати журналістам об 11:00 годині і вже розіслав відповідні запрошення. Фото нових грошей поки зберігається в таємниці. У НБУ навіть відмовляються повідомляти, чи залишиться на банкноті портрет видатного письменника і вченого Івана Франка", – наголошується в повідомленні.

Оновлений випуск купюри
Оновлений випуск купюри

Водночас у офіційному запрошенні Нацбанку мова йде лише про оновлений дизайн і вдосконалену систему захисту 20 гривень зразка 2018 року.

Раніше вже були спроби змінити дизайн цієї купюри: до 160-річчя письменника вони випускали пам'ятні двадцять гривень. Їх надрукували мільйон штук і продавали людям у теруправліннях Нацбанку по 27 гривень і 31 гривню.

Теги: Новини України Гроші НБУ
Джерело: 24 Канал
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