НБУ планує випуск оновленої купюри 20 гривень
Національний банк готує до запуску в грошовий обіг України банкноту 20 гривень нового зразка.
Про це повідомляє "Слово і діло".
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"17 липня, регулятор буде презентувати журналістам об 11:00 годині і вже розіслав відповідні запрошення. Фото нових грошей поки зберігається в таємниці. У НБУ навіть відмовляються повідомляти, чи залишиться на банкноті портрет видатного письменника і вченого Івана Франка", – наголошується в повідомленні.
Оновлений випуск купюри
Водночас у офіційному запрошенні Нацбанку мова йде лише про оновлений дизайн і вдосконалену систему захисту 20 гривень зразка 2018 року.
Раніше вже були спроби змінити дизайн цієї купюри: до 160-річчя письменника вони випускали пам'ятні двадцять гривень. Їх надрукували мільйон штук і продавали людям у теруправліннях Нацбанку по 27 гривень і 31 гривню.