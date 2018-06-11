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НБУ подал иск против Коломойского на общую сумму в 10 млрд гривен

29 Читати новину українською
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

Национальный банк Украины (НБУ) подал новые судебные иски в Швейцарии и Украине против бывшего совладельца "Приватбанка" (Киев) Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Согласно сообщению, судебные производства касаются выполнения Коломойским обязательств по предоставленным в 2016 году особых поручительств в пользу НБУ. Речь идет об около 10 миллиардах гривен.

Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами. В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 миллиардов гривен,
– говорится в сообщении.

Первый иск подан по месту жительства Игоря Коломойского в Швейцарии – в Суд первой инстанции в Женеве.

В декабре 2017 года "Приватбанк" подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова и ряда компаний, вероятно принадлежащих им или находятся под их контролем. Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также указанных 6 компаний.

Теги: Новости политики Новости Украины Приватизация Швейцария Игорь Коломойский НБУ Приватбанк
Источник: 24 Канал
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