НБУ подав позов проти Коломойського на загальну суму у 10 мільярдів гривень

Національний банк України (НБУ) подав нові судові позови в Швейцарії і України проти колишнього співвласника "ПриватБанку" (Київ) Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Згідно з повідомленням, судові провадження стосуються виконання Коломойським зобов'язань за наданими в 2016 році особливих порук на користь НБУ. Ідеться про близько 10 мільярдів гривень.

Ціль позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав "Приватбанку" в період між 2008 та 2015 роками. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами на суму близько 10 10 мільярдів гривень,

– йдеться у повідомленні.

Перший позов подано за місцем проживання Ігоря Коломойського в Швейцарії – до Cуду першої інстанції в Женеві.

У грудні 2017 року "Приватбанк" подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова та низки компаній, які ймовірно їм належать або перебувають під їх контролем. Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також зазначених 6 компаній.